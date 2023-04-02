02 апреля 2023, 14:38
Командно-наблюдательные пункты батальонов двух бригад ВСУ поразили за сутки в ДНР
Минобороны: ВС России поразили командно-наблюдательные пункты батальонов двух бригад ВСУ
Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады теробороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары по подразделениям противника нанесли в районах населенных пунктов Петровское и Терны, уточнили в ведомстве.
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Помимо этого, российские военные поразили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман (ДНР).
А в районе населенного пункта Стельмаховка (Луганская Народная Республика) ВС РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов украинской армии.
Успехи продемонстрировала и противовоздушная оборона. За сутки средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников, подчеркнули в Минобороны.
Всего с начала проведения СВО российские военные уничтожили уже 405 самолетов ВСУ, 228 вертолетов, более 3640 беспилотных летательных аппаратов и сотни единиц другой техники противника.
Специальная военная операция РФ на Украине
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