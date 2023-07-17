Спецоперация 17 июля 2023, 03:25 Командиры ВСУ в первых рядах стали выпускать наемников Ходаковский: в боях на Времевском выступе в атаку в первых рядах ВСУ идут наемники Telegram-канала президента Украина Владимира Зеленского

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Обстановка на фронте тяжелая. Желая оправдаться перед западными союзниками, президент Украины Владимир Зеленский не жалеет солдат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.

«Саммит НАТО не прошел бесследно. Желая реабилитироваться перед „партнерами“, Зеленский решил не считаться с потерями и поднял ставки», — написал он.

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По его словам, это подтверждают сообщения с фронта. Например, о том, что командование ВСУ в первых рядах выпускает иностранных наемников, и только за ними идут украинские солдаты.

Кроме этого, в бой вступили российские подразделения ВДВ, а один из командиров полка покинул вспомогательный пункт управления и возглавил одну из штурмовых групп.

Ранее стало известно, что военным ВС РФ удалось взять взять под контроль самый важный в тактическом плане участок Антоновского моста в Херсонской области.