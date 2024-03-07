Спецоперация 07 марта 2024, 08:51 Командиры ВСУ стали чаще устраивать поборы среди военных Офицер Марочко: в ВСУ зафиксировали всплеск коррупции после назначения Сырского Официальный сайт президента Украины

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Всплеск коррупции и поборов вызвал недовольство в рядах военных ВСУ. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что командиры подразделений стали чаще обирать солдат. По словам Марочко, рост таких случаев связывают с назначением Александра Сырского на пост главкома ВСУ.

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«Сбором «дани» занимаются командиры подразделений, якобы по указанию вышестоящих офицеров», — отметил отставной подполковник.

Марочко добавил, что кадровыми вопросами теперь занимается Сырский, и поэтому для продвижения по службе в украинской армии военным понадобятся не только хороший послужной список и личные качества, но и значительная сумма денег.

«По некоторым данным, должность комбрига стоит порядка 250 тысяч долларов», — подчеркнул Марочко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обратил внимание на то, что ВСУ с опозданием начали возводить фортификационные сооружения. Он предположил, что выделенные на строительство деньги военные могут потратить не по назначению.