Спецоперация 10 декабря 2023, 23:43 Командиры ВСУ бросали личный состав на убой в зоне СВО Боец ВС РФ Медведь: ВСУ бросали солдат на убой на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российский боец с позывным Медведь рассказал, что украинское командование не жалело личный состав в зоне специальной военной операции, бросая солдат «на убой» на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Военнослужащий ВС РФ объяснил, что его взвод наносит ВСУ немалый урон.

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«Одну группу мы кладем на накате, они сразу же следующую отправляют», — уточнил он.

По его словам, украинские командиры часто вообще не предупреждали людей, что творится на позициях. Даже говорили, что они пустые. Как результат, добавил Медведь, солдаты ВСУ начинали сдаваться в плен, чтобы сохранить свои жизни.

Российский военный отметил, что с начала украинского контрнаступления только его полку «сдалось около батальона».

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что положение дел для украинских военных остается сложным. По его словам, российские войска наступают по всему восточному фронту.

До этого украинский офицер Арти Грин заявил о готовности ВСУ сдать часть позиций из-за проблем с обороной.