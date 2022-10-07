«Командиры поделятся знаниями». Житель Подмосковья — об ожиданиях от мобилизации | 360°

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«Командиры поделятся знаниями». Житель Подмосковья — об ожиданиях от мобилизации

Мобилизованный житель Подмосковья заявил о намерениях получить знания от командиров

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Командиры и наставники поделятся с мобилизованными в ходе спецоперации необходимыми знаниями. Впоследствии россияне смогут применить их на практике. Об этом «360» рассказал один из получивших повестку.

Вечером 3 октября житель Электростали получил повестку. На следующий день он пришел в военкомат, где ему сказали мобилизоваться 7 октября. Ранее мужчина проходил срочную службу в ВС РФ, но боевого опыта не имеет.

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«С одной стороны, я спокоен. С другой — понимаю переживания родственников, благодарен, что свои пожелания они высказали вчера, чтобы сегодня я со спокойным сердцем ушел», — отметил он.

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Россиянин ожидает, что во время обучения командиры и наставники дадут ему необходимые базовые знания. Их он сможет применить во время спецоперации.

Подобного мнения придерживается еще один житель Московской области. В беседе с «360» он заявил, что россиянам не стоит прятаться от мобилизации и бежать из страны. По его мнению, каждый человек обязан защищать Родину.

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