«Командиры нас кинули». Сдавшийся в плен боец ВСУ обратился к украинским солдатам

Пленный военнослужащий ВСУ обратился к своим бывшим сослуживцам, рассказав, что его и других солдат кинули командиры. Это уже не первый случай, когда сдавшиеся в плен украинские военнослужащие признаются, что командованию было на них наплевать.

Мужчина отметил, что в плену к нему относятся нормально, он получает питание. Все совсем не так, как представляют украинские СМИ.

«Кормят, поют, курить дают. Ну, что я могу сказать. По телевизору (украинскому ТВ. — прим. ред.) плохо говорят [об отношении российских военных к пленным]. [А на самом деле] хорошие люди. Мирные жители, то что я видел здесь нормально живут. Мама, папа, сестра, я живой, здоровый, не переживайте, я вас люблю», — сказал он.

В Минобороны сообщили, что ежедневно все больше украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен. Они говорят о том, что не хотят участвовать в боевых действиях и винят в ситуации в стране свое правительство и США. Все, кто добровольно сложил оружие, подчеркивают хорошее отношение к ним со стороны российских военных, заключили в ведомстве.