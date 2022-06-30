Командиры 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ попытались вырваться из окружения в Лисичанске

Бросив своих бойцов, командиры 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ попытались покинуть Лисичанск. Их атаковала союзная артиллерия, сообщил в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В северо-западной части Лисичанска и его пригородов противник предпринимал попытки покинуть город, что закончилось для них плачевно», — рассказал он.

Из окружения хотела вырваться колонна с командным составом 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Они бросили своих солдат и бежали. Однако попытка не удалась — украинских командиров заметила союзная разведка. Войска устроили массированный обстрел артиллерией. По словам Родиона Мирошника, число погибших установят позже, при подсчете тел.

Также союзным войскам удалось взять под контроль территорию Лисичанского НПЗ и зачистить промзону завода резино-технических изделий.