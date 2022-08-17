Командирам ВСУ разрешили принимать завещания военнослужащих

Командирам украинской армии разрешили принимать завещания от военнослужащих ВСУ в условиях военного положения. Соответствующий указ издал Кабинет министров Украины, написало украинское издание УНН.

Ранее этим правом обладали только нотариусы. Правительство Украины уже внесло необходимые изменения в порядок государственной регистрации наследственных договоров и завещаний в Наследственном реестре.

«В условиях военного положения право принимать завещания военнослужащих получат не только нотариусы, но и командиры воинских формирований или уполномоченные командованием лица», — говорится в тексте документа.

После принятия завещания уполномоченные лица обязаны направить завещание в территориальный орган, в Министерство юстиции или Генеральный штаб Украины для его регистрации в Наследственном реестре, написал RT.

Ранее сдавшиеся в плен бойцы ВСУ сообщили, что командование обращается с ними как с животными. В частности, широко практикуется угроза убийством в случае отступления с позиции без приказа.