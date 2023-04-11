Спецоперация 11 апреля 2023, 13:07 Командира роты нацбата «Карпатская Сечь» ликвидировали на Украине 24tv: командира роты нацбата «Карпатская Сечь» Асадова уничтожили в зоне СВО РИА «Новости»

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Командир роты националистического батальона «Карпатская Сечь» Артур Асадов погиб в зоне специальной операции. Об этом сообщил режиссер Любомир Левицкий, его слова привело издание украинское издание 24tv.

Асадов вел боевые действия против мирного населения Донбасса в составе отдельной механизированной отдельной 49-й бригады ВСУ. Вместе с подразделением он принимал участие в захвате города Изюма в Харьковской области.

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В последние месяцы боевик вел активную медийную жизнь и часто давал интервью блогерам.

В июне 2022 года стало известно о ликвидации командира «Карпатской Сечи» Олега Куцина. Депутат Верховной рады Ирина Фарион сообщала, что националист погиб после прямого попадания снаряда.

Ранее нейросеть ChatGPT составила послания Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также написала план мирного соглашения по украинскому конфликту.