Спецоперация 04 мая 2023, 11:01 Командира роты бригады ВСУ «Холодный Яр» Немашкало ликвидировали в Артемовске «РВ»: командир роты 93-й бригады «Холодный Яр» Немашкало убит в Артемовске РИА «Новости»

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Российские военные в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали командира роты 93-й бригады Вооруженных сил Украины «Холодный Яр» Александра Немашкало с позывным «Севен». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Боевика уничтожили в Артемовске. По данным канала, 93 механизированная бригада ВСУ несет серьезные потери в боях за город. Об этом свидетельствуют снимки стабилизационного пункта первой медпомощи, куда доставляют множество раненых украинских солдат.

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Российские силы продолжают бои за западные кварталы Артемовска. В Минобороны РФ сообщили, что только за сутки украинские войска потеряли на Донецком направлении более 385 военнослужащих.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что для успешного вывода войск из Артемовска ВСУ придется деблокировать город мощным ударом со стороны окрестных городов. Однако подобных шагов украинское командование пока не приняло.