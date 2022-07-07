facebook_pixel
    07 июля 2022, 20:10

    Командира роты батальона «Азов» уничтожили под Донецком

    Украинские СМИ сообщили о ликвидации командира роты батальона «Азов» под Донецком

    Александр Иванов

    Командира штурмовой роты батальона запрещенного в России полка «Азов»* Сергея Белого ликвидировали на Украине. По данным Telegram-канала Anna-News, Белый был уничтожен в окрестностях Донецка 30 июня. Украинские СМИ сообщили о похоронах командира неонацистов.

    По данным местного издания «18000», Белого похоронили 6 июля в Черкасской области. Об этом рассказала представительница черкасского территориального центра комплектации (ТЦК) Алина Кривошея.

    По данным Минобороны РФ, украинские военные из-за нехватки военных ранее потребовали выйти на передовую националистические батальоны, находившиеся в тылу. Но боевики отказались подчиняться приказам командования ВСУ. Зафиксировали массовые случаи дезертирства и в рядах 80-й десантно-штурмовой бригады.

    В Минобороны отметили, что из-за резкого сокращения количества солдат командование ВСУ приказало сократить сроки лечения раненых военных и направлять их в районы боевых действий без реабилитации.

    *Националистический батальон «Азов» — признанное экстремистским и запрещенное в России украинское вооруженное формирование.