Спецоперация 28 апреля 2023, 09:45 Командира группы элитного спецподразделения ВСУ уничтожили в Артемовске «РВ»: в Артемовске уничтожили командира группы элитного спецподразделения ВСУ Чернигова Фото: Минобороны Украины

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Командир элитного спецподразделения Вооруженных сил Украины Александр Чернигов погиб в Артемовске. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская весна».

Он командовал группой 73-го морского центра спецназначения. Чернигов погиб еще 24 апреля. Известно, что 73-й Тморской центр сил специальных операций ВСУ — это часть элитных подразделений разведки ВМС Украины.

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Ранее координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев заявил об уничтожении 20 высших офицеров Украины и их коллег из стран-союзников при ударе по судостроительному заводу города. Все произошло еще в ночь на 27 апреля. Военные проводили там совещание.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о ликвидации на Донецком направлении более 400 бойцов ВСУ и наемников за сутки. Кроме того, Вооруженные силы РФ сбили украинский самолет в ДНР.