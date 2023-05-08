Спецоперация 08 мая 2023, 19:53 Командира «Азова» ликвидировали в Артемовске «Русская весна» сообщила о ликвидации в Артемовске националиста и командира «Азова» Юденко РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы в ходе боев в Артемовске (украинское название — Бахмут) ликвидировали командира отделения третьей штурмовой бригады, ранее известной как националистический полк «Азов»*, Дмитрия Юденко. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“.

Авторы уточнили, что Юденко принимал участие в боях в Донбассе в составе националистического полка «Азов»* с 2014 года, а также основал радикальную группировку «Единство и братство», где подбирал будущих боевиков для карательных миссий против жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Реклама

Об усилении атак на позиции украинских войск в Артемовске ранее сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, бойцы частной военной компании «Вагнер» начали наносить прицельные удары по местам скопления боевиков.

В частности, появилось видео освобождения от вражеских сил пятиэтажки на улице Леваневского. Испугавшись атаки российских бойцов, украинские боевики сбежали из здания.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.