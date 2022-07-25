Командира 28-й бригады ВСУ уничтожили в Николаевской области

Участник боевых действий в Донбассе, командир 28-й бригады Вооруженных сил Украины Виталий Гуляев погиб в Николаевской области. Об этом объявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, сообщили «Известия».

«Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев», — написал в Telegram-канале депутат.

По его словам, офицер участвовал в боевых действиях с 2014 года. В сентябре прошлого года он, по данным Гончаренко, возглавил свою бригаду.

В Николаеве начались карательные рейды. Украинские военные закрыли город, чтобы вычислить противников киевского режима и людей, сотрудничающих с Россией. По данным на 24 июля, задержали 10 человек.