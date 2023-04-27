Спецоперация 27 апреля 2023, 08:07 Командир зенитного отделения рассказал о боевых задачах спецбронепоезда Командир с позывным «Удав»: зенитная установка бронепоезда уничтожила боевиков ВСУ

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Командир зенитного отделения специального бронепоезда с позывным «Удав» рассказал о выполнении задач по разведке, разминированию и восстановлению железнодорожного полотна в зоне спецоперации. Видео о герое стальных магистралей показало Минобороны России.

Военнослужащий представил вооружение, которое находится на бронепоезде.

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В «голове» и «хвосте» состава установили спаренные 23-миллиметровые зенитные установки. Они считаются основным оружием бронепоезда. Также у военных железнодорожников есть гранатометы и стрелковое оружие.

По словам командира отделения, зенитная установка бронепоезда уже не раз успешно применялась против боевиков ВСУ и показала эффективность в бою.

В середине апреля военный бронепоезд в зоне проведения спецоперации сняли на видео. Состав защитили броней толщиной до 20 миллиметров. В головной части поезда установили платформу со средствами радиоэлектронной борьбы.