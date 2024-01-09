Спецоперация 09 января 2024, 09:28 Командир взвода саперов рассказал о «неприятном сюрпризе» для ВСУ на Запорожском направлении Саперы заминировали территории у позиций ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские саперы установили противотанковые мины на нейтральной территории вблизи позиций украинских войск на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода.

Он отметил, что бойцы перед минированием изучили местность. Они проверили, нет ли взрывоопасных предметов на этой территории, после чего саперы в темное время суток установили около позиций противника минно-взрывные заграждения.

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«Установлены противотанковые мины ТМ-62. Для их техники это станет очень неприятным сюрпризом», — указал командир взвода.

Ранее военные инженеры группировки войск «Запад» ликвидировали немецкие кассетные мины на Купянском направлении. По данным Минобороны, ВСУ использовали запрещенные снаряды для обстрела населенных пунктов. В один из домов под Купянском украинский снаряд влетел на придомовую территорию, но не взорвался. Военные инженеры уничтожили этот кассетный боеприпас.

За последнюю неделю российские военные уничтожили 200 различных украинских снарядов советского и западного производства, добавили в оборонном ведомстве.