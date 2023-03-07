07 марта 2023, 07:19
Командир взвода рассказал о тактике российских войск в Авдеевке
РИА «Новости»: дивизион «Корса» старается отрезать пути снабжения ВСУ в Авдеевке
Реактивный дивизион «Корса» взялся отрезать пути снабжения подразделений Вооруженных сил Украины в Авдеевке. Командир взвода с позывным Игнат рассказал РИА «Новости», что бойцы нанесли удары по местам накопления резервов и бронетехники.
Украинские войска, по его словам, получают подкрепление из Константиновки. Из-за весеннего потепления грунтовые дороги и поля использовать перестали, теперь боеприпасы и солдат переправляют только по асфальту. Игнат сказал, что важно отрезать этот канал снабжения противника.
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«Наша основная задача — установить полный огневой контроль над трассой, над всеми прилегающими дорогами», — заявил командир.
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Эту миссию взял на себя реактивный дивизион «Корса». Российские военные бьют по местам скопления резервов, пунктам дислокации и накопления бронетехники ВСУ.
Минобороны ранее отчиталось об уничтожении двух складов 53-й и 110-й механизированных бригад у Тоненького и Авдеевки в ДНР. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов предупредил о скором ударе российских сил с неожиданной для ВСУ стороны.
ДНР
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Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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