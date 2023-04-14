Спецоперация 14 апреля 2023, 22:17 Командир взвода Интернационального легиона из Польши погиб на Украине РАР: командир взвода Интернационального легиона поляк Журек погиб в СВО на Украине РИА «Новости»

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Командир взвода Интернационального легиона ВСУ поляк Михаил Журек погиб в ходе СВО на Украине. Об этом сообщило польское агентство РАР.

Военный получил тяжелое ранение в голову в Артемовске и умер 25 марта в больнице Днепра. У него остались три дочери и сын. Через месяц Журек должен был вернуться домой.

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Наемника похоронили в в деревне Бралине в Кемпненском уезде Великопольского воеводства Польши.

На похоронах присутствовала родня военного, представители местных властей и делегация Войска Польского. Заупокойную мессу по убитому заказала министр семьи и социальной политики Марлена Малонг. На гроб покойного положили украинский флаг.

На днях стало известно о гибели еще двух польских наемников — Януша Шеремета и Кшиштофа, которые сражались на стороне Украины.

В Сети появилось видео с польскими наемниками в Артемовске, которые короткими перебежками двигались от здания к зданию.