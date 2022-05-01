Командир украинских морпехов попросил Эрдогана спасти их с «Азовстали». Видео

Временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Украины Сергей Волына, заблокированный вместе с остальными националистами на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, обратился за помощью к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Об этом сообщил турецкий телеканал Haber Turk.

Военнослужащий попросил турецкого лидера поспособствовать выводу его подразделения с комбината. Также он сообщил, что вооруженное формирование находится в полном окружении вместе с 600 ранеными бойцами.

По его словам, также на «Азовстали» находятся несколько десятков детей и несколько сотен гражданских лиц.

За 1 мая с территории «Азовстали» вышли 96 мирных, накануне комплекс покинули 25 человек.