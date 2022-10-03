Командир танковой роты дал советы мобилизованным россиянам | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 05:55 Поделиться Telegram

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Viber Командир танковой роты дал советы мобилизованным россиянам Командир танковой роты призвал мобилизованных россиян слушать инструкторов и не бояться РИА «Новости»

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Мобилизованным россиянам не надо ничего бояться, им необходимо слушать тех, кто их обучает. Об этом заявил командир танковой роты в беседе с РИА «Новости».

«Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков <…> Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные) знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают — слушайте, тренируйтесь», — привело агентство слова своего собеседника.

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Каждый день танковые экипажи союзных сил отражают огонь со стороны ВСУ на Соледарском направлении. Расстреляв боекомплект, один танк сменяется другим.

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«Мы здесь находимся для того, чтобы отразить нападение противника <…> Чтобы противник дальше границ Луганской области не продвинулся», — привело агентство слова офицера Вооруженных сил.

Танкисты после успешного нанесения ударов по противнику в лесополосе вернулись на свои позиции.

«Задачу выполнили, отстрелялись. Все без потерь», — заявил механик-водитель боевой машины.

Проведение спецоперации является необходимым для защиты мирного населения. Мобилизованные россияне окажут в этом большую поддержку, заявил в беседе с «360» боец контрактной службы из Солнечногорска Олег.

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