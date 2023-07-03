03 июля 2023, 15:05
Командир спецотряда «Ахмат» Евгений Писаренко погиб в ходе спецоперации
Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о гибели в зоне СВО командира спецотряда Писаренко
Участвовавший в проведении специальной военной операции командир отряда чеченского спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко с позывным Большой погиб в ходе боевых действий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командующий «Ахматом» Апти Алаудинов.
В своем сообщении он поблагодарил родителей бойца за то, что вырастили такого героя.
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«Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом, мой дорогой брат, большой человек с большим сердцем», — написал Алаудинов.
Командир «Ахмата» прикрепил небольшой видеоролик, сделанный из совместных фотографий с погибшим Писаренко. В качестве саундтрека он выбрал песню «Родина» исполнителя Alvi.
Ранее Алаудинов сообщил, что бойцы подразделений «Ахмат» начали возвращаться в зону проведения специальной военной операции для освобождения города Марьинка в Донецкой Народной Республике. Часть бойцов перекинули в Ростовскую область после попытки мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.
Чечня
Специальная военная операция РФ на Украине
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