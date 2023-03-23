Спецоперация 23 марта 2023, 18:45 Командир спецназа «Ахмат» заявил, что Зеленский не приезжал в Артемовск Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: лидер Украины Зеленский не приезжал в Артемовск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский президент Владимир Зеленский, накануне заявивший, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении, точно не приезжал в Артемовск. Об этом заявил помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».

Алаудинов насмешливо заметил, что Зеленский мог приехать разве что «в мультипликационном видео в его бункере».

Реклама

«В других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины вряд ли смог бы оказаться в Артемовске, это физически невозможно. Мы знаем, что его там физически не было», — подчеркнул командир.

Реклама

Он добавил, что власти Украины едва ли смогут продемонстрировать кадры прибытия Зеленского в Артемовск и отъезда оттуда.

Впрочем, Зеленский не уточнял, где именно побывал.

За Артемовск сейчас идут ожесточенные бои. Не желая сдаваться, ВСУ стягивают туда свои силы, однако ВС России уже практически заблокировали город и контролируют все подъезды к нему.