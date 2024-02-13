13 февраля 2024, 22:58
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов назвал срок завершения СВО
Алаудинов: СВО завершится до выборов президента США
Специальная военная операция на Украине может закончиться осенью 2024 года, до выборов президента США. Такое мнение высказал Герой России командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью News.ru.
Алаудинов пояснил, что еще в 2022 году прогнозировал, что СВО завершится осенью 2024 года, ориентировочно, в сентябре. Сейчас он подтвердил свой прогноз. По словам военачальника, завершению конфликта поспособствуют экономический кризис и рост протестных настроений в США.
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«Потихоньку Америка начинает бурлить. Деньги, которые, как ожидалось, будут выделены, их уже не хотят выделять. <…> И Америка придет к тому состоянию, когда ей будет не до Украины, потому что внутреннее состояние поглотит все их интересы на периферии», — объяснил он.
Командир «Ахмата» добавил, что на Украине может произойти еще один Майдан. К нему приведет провал контрнаступления, смена руководства ВСУ и беспредел работников ТЦК.
Ранее британская разведка предположила возможные сроки окончания украинского конфликта. По данным MI-6, хотя Россия значительно нарастила темпы производства вооружений, их пока не хватит для крупного наступления. Аналитики службы предположили, что решающее превосходство Россия получит через три года.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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