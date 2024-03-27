Спецоперация 27 марта 2024, 05:07 Командир «Русского Легиона» предсказал направление нового наступления ВСУ Командир «Русского Легиона» Фомченков: ВСУ готовятся к наступлению в Херсоне РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины могут перейти к наступлению на Херсонском направлении. Такое мнение высказал командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков в интервью Ura.ru.

По словам военнослужащего, из-за больших потерь ВСУ перешли к обороне на Херсонском направлении, активно используя артиллерию и ударные беспилотники. Противник наносит удары не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре на левом берегу Днепра.

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«Такие действия ВСУ позволяют им сохранять возможность в ближайшем будущем возобновить активные наступательные действия на этом направлении», — предположил Фомченков.

По словам добровольца, это направление является самым приоритетным для украинских властей из-за близости Крыма. Но для того, чтобы перейти здесь в наступление, ВСУ необходимо быстро восполнить недостаток личного состава. Помешать этим планам Киева может срыв насильственной мобилизации и активные наступательные действия Вооруженных сил России.

Фомченков напомнил, что за последний год действия ВСУ на Херсонском направлении стоили Украине очень больших потерь и не принесли какого-либо результата.

Ранее депутат Херсонской облдумы Юрий Барбашов заявил, что украинские военкомы просто похищают мужчин для отправки под Крынки на левом берегу Днепра.