27 марта 2024, 05:07
Командир «Русского Легиона» предсказал направление нового наступления ВСУ
Командир «Русского Легиона» Фомченков: ВСУ готовятся к наступлению в Херсоне
Вооруженные силы Украины могут перейти к наступлению на Херсонском направлении. Такое мнение высказал командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков в интервью Ura.ru.
По словам военнослужащего, из-за больших потерь ВСУ перешли к обороне на Херсонском направлении, активно используя артиллерию и ударные беспилотники. Противник наносит удары не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре на левом берегу Днепра.
Реклама
«Такие действия ВСУ позволяют им сохранять возможность в ближайшем будущем возобновить активные наступательные действия на этом направлении», — предположил Фомченков.
По словам добровольца, это направление является самым приоритетным для украинских властей из-за близости Крыма. Но для того, чтобы перейти здесь в наступление, ВСУ необходимо быстро восполнить недостаток личного состава. Помешать этим планам Киева может срыв насильственной мобилизации и активные наступательные действия Вооруженных сил России.
Фомченков напомнил, что за последний год действия ВСУ на Херсонском направлении стоили Украине очень больших потерь и не принесли какого-либо результата.
Ранее депутат Херсонской облдумы Юрий Барбашов заявил, что украинские военкомы просто похищают мужчин для отправки под Крынки на левом берегу Днепра.
Военные
Крым
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
Реклама
Реклама