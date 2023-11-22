Спецоперация 22 ноября 2023, 23:30 Командир российского катера погиб во время атаки ВСУ в Крыму Командир катера ВМФ Никитин погиб при отражении атаки украинских дронов в Крыму РИА «Новости»

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Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб во время атаки морских дронов-камикадзе ВСУ на одну из баз Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщили на сайте Черноморского казачьего округа.

«Сегодня город-герой Новороссийск прощался со старшим мичманом ВМФ, казаком хуторского общества „Невский“ Денисом Никитиным, погибшим при выполнении задач спецоперации», — указали в сообщении.

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Вооруженные силы Украины атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. Для обстрела они использовали четыре катера-дрона, их целью стали российские десантные катера проекта 11770 «Серна». Командиром одного из таких катеров был Никитин. Он пытался спасти корабль от попадания украинского дрона, но получил смертельное ранение.

Дениса Никитина посмертно наградили орденом Мужества. У него остались жена и две дочери 17 и 16 лет. Похороны моряка прошли 20 ноября в Новороссийске.