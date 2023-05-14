Спецоперация 14 мая 2023, 13:12 Командир российских сил погиб после отражения атаки ВСУ около села Красное Минобороны сообщило о гибели командира Макарова около села Красное после боя с ВСУ РИА «Новости»

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Командующий российскими силами полковник Вячеслав Макаров получил смертельное ранение во время боя с наступающими украинскими боевиками около села Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что под руководством Макарова четвертая мотострелковая бригада отразила три атаки батальонной тактической группы ВСУ. Полковник командовал военными, находясь на передовой.

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«В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — заявил Конашенков.

В ходе боя около села Красное войска противника потеряли около 200 человек убитыми и ранеными.

На этом же участке проведения специальной военной операции российские военные уничтожили три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В Артемовске при отражении атаки украинских боевиков героически погиб полковник Евгений Бровко.