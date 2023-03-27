Спецоперация 27 марта 2023, 09:00 Командир расчета «Ураган» назвал число поражаемых целей за день Командир расчета «Ураган» сообщил о поражении до восьми целей в Запорожской области в день РИА «Новости»

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Расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» ежедневно поражает в Запорожской области до восьми целей. Об этом РИА «Новости» рассказал командир одного из расчетов.

«Семь-восемь целей в среднем за день. Мы на постоянном дежурстве, получаем команду, выезжаем на огневую позицию и работаем по заданной цели», — сказал он.

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Военнослужащий отметил, что расчет в основном ведет артиллерийский огонь по колоннам военной техники, складам боеприпасов и командным пунктам.

Ранее бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что российские военные уничтожили колонну военной техники и личного состава ВСУ в районе населенного пункта Северск в Донецкой Народной Республике.

Министерство обороны России показывало на видео работу РСЗО «Ураган» в зоне специальной операции. После нанесения удара расчет быстро меняет свое местоположение, чтобы не попасть под ответный огонь.