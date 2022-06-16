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    16 июня 2022, 06:39

    Командир «отвлекающего» от ПВО вертолета рассказал о работе в спецоперации на Украине

    Командир «отвлекающего» вертолета рассказал о работе в спецоперации на Украине

    Екатерина Виславская

    Российской авиации в спецоперации на Украине помогают вертолеты — постановщики помех. Они отвлекают внимание средств ПВО противника. Командир одного из экипажей рассказал о своей работе. Видео вылета показало Минобороны РФ.

    Вертолеты Ми-8 Западного военного округа оснащены системой «Рычаг». Специальное оборудование воздействует на радиолокационные средства противовоздушной обороны Украины всех модификаций, в том числе импортные, и позволяет российской авиации работать, будучи незаметными.

    «Мы прикрываем наших крылатых братьев невидимым щитом. Они наносят удары по объектам противника. При любой погоде поднимаемся на высоту, противник нас не замечает», — рассказал командир экипажа вертолета.

    По его словам, роль радиоэлектронной борьбы в спецоперации переоценить невозможно. Об эффективности своей работы пилоты судят по тому, вернулись ли самолеты на базу.