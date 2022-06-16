Командир «отвлекающего» от ПВО вертолета рассказал о работе в спецоперации на Украине

Российской авиации в спецоперации на Украине помогают вертолеты — постановщики помех. Они отвлекают внимание средств ПВО противника. Командир одного из экипажей рассказал о своей работе. Видео вылета показало Минобороны РФ.

Вертолеты Ми-8 Западного военного округа оснащены системой «Рычаг». Специальное оборудование воздействует на радиолокационные средства противовоздушной обороны Украины всех модификаций, в том числе импортные, и позволяет российской авиации работать, будучи незаметными.

«Мы прикрываем наших крылатых братьев невидимым щитом. Они наносят удары по объектам противника. При любой погоде поднимаемся на высоту, противник нас не замечает», — рассказал командир экипажа вертолета.

По его словам, роль радиоэлектронной борьбы в спецоперации переоценить невозможно. Об эффективности своей работы пилоты судят по тому, вернулись ли самолеты на базу.