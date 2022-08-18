Командир отряда «Троя» рассказал о наборе добровольцев в Запорожской области

В Запорожской области начали собирать армию добровольцев для освобождения региона от украинских националистов, рассказал командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай. Он подчеркнул, что создание такого формирования никто не скрывает.

«Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — сказал Новиков в комментарии РИА «Новости».

Отряд «Троя», по его словам, является центром этого формирования. По словам Новикова, при наборе не ставят каких-то географических рамок, то есть добровольцами могут стать не только жители этого региона.

«Мы не ставим границы, что только запорожцы должны быть. Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще», — отметил Новиков.

Он выразил уверенность, что постепенно ряды добровольческой армии будут пополняться.