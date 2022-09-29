Командир отряда БАРС-13 рассказал об обстановке в районе поселка Дробышево в ДНР | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 19:28 Поделиться Telegram

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Viber Командир отряда БАРС-13 рассказал об обстановке в районе поселка Дробышево в ДНР

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Обстановка в районе поселка Дробышево в ДНР является довольно сложной. Таким мнением поделился командир добровольческого отряда БАРС-13 («Русский легион») Сергей Фомченков, сообщил RT.

«Обстановка по-прежнему крайне сложная. Противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышева. Противник многократно превосходит нас по численности», — отметил командир.

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Он подчеркнул, что, несмотря на оборону противника, на данный момент российские солдаты удерживают свои позиции. Фомченков отметил, что в отряде настроение бодрое, все готовы стоять до конца.

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