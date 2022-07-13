Командир орудия РСЗО «Ураган» назвал тактику ВСУ «истеричной»

Украинские боевики действуют все более истерично — наносят удары практически без перерыва, но все они идут мимо, рассказал «Звезде» командир орудия РСЗО «Ураган», артиллерист с 25-летним стажем Михаил. При этом его экипаж только за вчерашнюю смену уничтожил три самоходные артиллерийские установки ВСУ.

«Мы им доставляем много неудобств, они стараются работать против нас больше. Кассеты летят, очень часто, это вполне нормальное явление с их стороны. Нам тоже частенько прилетает», — отметил Михаил.

Полтора месяца назад его экипаж заставил отступить в тыл целую украинскую роту. Успехи продолжаются: за неделю удалось ликвидировать шесть единиц военной техники ВСУ. Сейчас военные ведут подготовку к выезду на огневые позиции.

Главная задача «Ураганов» — уничтожить огневые точки противника, причем как подвижные и замаскированные, так и стационарные. Ранее Минобороны показало на видео атаку украинских позиций «Ураганами».