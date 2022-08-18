Командир ополчения Запорожья заявил о наборе западных добровольцев

Среди добровольцев, которые изъявили желание участвовать в боевых действиях в Запорожье, есть не только россияне, но и жители западных стран. Об этом сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

Добровольческая армия в данный момент формируется для освобождения региона от украинских националистов.

«Из России очень много людей. Есть иностранцы, но не перелетные гуси дикие, говорят „дикие гуси“ — наемники, нет. А просто люди, которые имеют паспорта иностранные, но они наши. То есть это выходцы из СССР», — сказал Новиков РИА «Новости».

В частности, речь идет о жителях Германии. Двое уже летят в регион.

Они наши, просто они уехали в 1990-е. Но глядя на то, что происходит, он (один из них. — прим. ред.) говорит: я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье. То есть он запорожец сам», — объяснил командир ополчения.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, Херсонскую области. Ими заняты такие города, как Бердянск, Херсон, Мелитополь.Таким образом ВС РФ отрезала Украину от Азовского моря. Эти регионы собираются проводить референдум для вхождения в состав России.