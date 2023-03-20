20 марта 2023, 17:17
Командир миномета рассказал о боевых учениях военнослужащих
Бойцы в составе минометных расчетов провели учения по уничтожению выявленных целей противника. Об этом рассказал командир миномета из Ростовской области сайту телеканала «Звезда».
Перед военнослужащими стоит сложная задача — поразить цель на расстоянии в 1,5 километра. По словам командира, его бойцы проходят серьезную подготовку и учатся прикрывать пехоту, которая пойдет в наступление.
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Отмечается, что на учебном полигоне Южно-Донецкого направления также проходят подготовку бойцы стрелковых подразделений.
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