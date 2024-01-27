Спецоперация 27 января 2024, 11:11 Командир ивановского соединения ВДВ вручил награды саперам в зоне СВО

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В зоне проведения СВО наградили десантников инженерно-саперного батальона. Знаки отличия вручил командир Ивановского соединения ВДВ, сообщила пресс-служба Минобороны.

Военных наградили Георгиевским крестом IV степени, медалями «За отвагу», «За храбрость», Суворова, Жукова и «За разминирование».

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Командир поздравил бойцов с днем образования воинской части и поблагодарил их за мужество и профессионализм. Он также пожелал инженерам крепкого здоровья и успехов в военной службе.

«Самое главное — будьте людьми, не забывайте, что у вас есть дети, жены, родные, близкие, которые вас ждут. <…> Берегите себя, это самое главное, вас прошу, требую, приказываю. Берегите себя, пацаны. Спасибо, что вы есть. Еще раз с праздником», — заявил он.

Ранее саперы ВС России смогли проделать брешь в минных заграждениях ВСУ на Купянском направлении. О работе инженеров подробно рассказал командир взвода с позывным Дальний. По его словам, военные зачастую работают в 300-400 метрах от украинских боевиков.