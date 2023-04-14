Спецоперация 14 апреля 2023, 04:59 Командир группы «Вагнера» рассказал о методах обороны ВСУ в Артемовске Командир группы «Вагнер»: украинское командование обороняет Артемовск «живыми щитами»

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Украинское командование удерживает Артемовск не грамотно выстроенной обороной и фортификацией, а «живыми щитами» из своих военных. Об этом заявил в комментарии РИА «Новости» один из командиров группы «Вагнер», принимавший участие в штурме центра города.

Говоря о подготовке солдат ВСУ к обороне, командир группы заметил, что российские бойцы приходят к выводу, что ее не было. Он отметил, что где-то есть окопы и какие-то маленькие огневые сооружения.

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«Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. „Бахмутская (Бахмут — украинское название Артемовска — прим. ред.) мясорубка“ — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», — сказал собеседник агентства.

Он показал немногочисленные окопы и долговременную огневую точку. По отсутствию гильз, сухих пайков командир пришел к выводу, что там никто не находился.

«Они не пользовались окопами, все сидели в домах, прятались», — отметил командир.

Подразделение группы «Вагнер» взяло в плен солдат ВСУ. По словам одного из бойцов группы, украинские военные попали в окружение и сдались, потому что их неправильно расположило их же командование.

Глава частной военной компании Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы «Вагнера» уничтожили 38 тысяч сражающихся на стороне ВСУ. При этом, по его данным, 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и окрестности этого города.