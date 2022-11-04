Командир «Эспаньолы» обратился к российским футбольным клубам за помощью | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 18:55 Командир «Эспаньолы» обратился к российским футбольным клубам за помощью Командир «Эспаньолы» Орлов призвал футбольные клубы оказать поддержку военным из зоны СВО РИА "Новости"

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Командир подразделения «Эспаньола» Станислав Орлов с позывным «Испанец» обратился к российским футбольным клубам с призывом начать оказывать финасовую поддержку военным ВС РФ, которые сражаются в зоне СВО. Его слова привело издание «Ридус».

Орлов подчеркнул, что его обращение направлено ко всем командам, но прежде всего к клубам Российской Премьер-Лиги. По его словам, они имеют огромные бюджеты, а значит, могли бы оказать помощь тем, кто сражается на фронте.

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«Всем им нужно уже наконец понять: от наших побед и поражений напрямую зависит их будущее», — добавил военный.

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Испанец рассказал, что клубы «Химки» и «Шинник» уже помогают российским бойцам. Но это лишь капля в море, считает Орлов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на службу в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации призвали 318 тысяч человек. Превышение установленной ранее отметки в 300 тысяч он объяснил непрекращающимся потоком добровольцев.