Спецоперация 30 января 2024, 18:23 Командир «Эспаньолы» Испанец: российские военные активно продвигаются в Соледаре

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Командир добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Испанец прокомментировал обстановку в Соледаре. В беседе с корреспондентом «Ридуса» Андреем Родионовым он отметил, что участники формирования производят активные наступательные действия.

По словам военного, украинские солдаты бегут со своих позиций.

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«Грубо говоря, посыпались они, сейчас дело за нами», — высказался Испанец.

Он предположил, что подразделения ВСУ могут одуматься и перестать сопротивляться.