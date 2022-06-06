Командир экипажа Су-34 рассказал о вылете на уничтожение военной инфраструктуры ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили скопление вооружения и техники Вооруженных сил Украины. Командир одного из экипажей рассказал о специфике работы на этих самолетах. Видео боевого вылета показало Минобороны РФ.

Су-34 применяют в ходе спецоперации для ударов по разным целям, например, по технике противника, комплексам ПВО, военным складам, а также по помехам, которые создают ложные цели и метки на индикаторе. На видео попал боевой вылет по уничтожению вооружения и техники. Цель поразили высокоточным оружием.

«Сложнее всего работать ночью, так как цель тяжело отыскать, обнаружить ее характерные признаки и сопутствующие ориентиры. В данном самолете комплекс в полной мере помогает обнаружить цель и днем, и ночью в простых и сложных метеоусловиях», — рассказал командир экипажа Су-34.

После удара самолеты выполнили противоракетные и противозенитные маневры с изменением скорости и высоты полета в горизонтальной и вертикальной плоскости.