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    21 июня 2022, 10:20

    Командир добровольческого отряда Орлов прокомментировал заявление командира «Азова» Кудряшова

    Дарья Морозова

    Командир российского разведывательного подразделения Española Станислав Орлов прокомментировал заявление командира подразделения «Азов»* Родиона Кудряшова. Об этом сообщил «Ридус».

    Кудряшов рассказал, что ВСУ начали активно наступать под Запорожьем. Он отметил, что военные продвигают передовые позиции и намерены победить противника.

    «Все это ***** (вранье. — прим. ред.)», — ответил Орлов.

    * Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.