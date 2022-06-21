Командир добровольческого отряда Орлов прокомментировал заявление командира «Азова» Кудряшова

Командир российского разведывательного подразделения Española Станислав Орлов прокомментировал заявление командира подразделения «Азов»* Родиона Кудряшова. Об этом сообщил «Ридус».

Кудряшов рассказал, что ВСУ начали активно наступать под Запорожьем. Он отметил, что военные продвигают передовые позиции и намерены победить противника.

«Все это ***** (вранье. — прим. ред.)», — ответил Орлов.

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.