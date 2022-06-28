28 июня 2022, 13:40
Командир бригады ЗРК рассказал, как находит в небе украинские БПЛА
Российские военные рассказали, какими методами борются с украинскими беспилотниками. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
«Используется очень большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые не имеют своих средств радиолокационного ответа. На запрос „свой-чужой“ они не отвечают. Приходится их определять по различным характеристикам, которые мы знаем», — объяснил командир бригады ЗРК.
Для уничтожения беспилотников используются комплексы «Бук М-3» Западного военного округа. От обнаружения цели до пуска проходит меньше минуты.