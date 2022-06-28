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    28 июня 2022, 13:40

    Командир бригады ЗРК рассказал, как находит в небе украинские БПЛА

    Полина Гребенщикова

    Российские военные рассказали, какими методами борются с украинскими беспилотниками. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

    «Используется очень большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые не имеют своих средств радиолокационного ответа. На запрос „свой-чужой“ они не отвечают. Приходится их определять по различным характеристикам, которые мы знаем», — объяснил командир бригады ЗРК.

    Для уничтожения беспилотников используются комплексы «Бук М-3» Западного военного округа. От обнаружения цели до пуска проходит меньше минуты.