Командир бригады ЗРК рассказал, как находит в небе украинские БПЛА

Российские военные рассказали, какими методами борются с украинскими беспилотниками. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Используется очень большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые не имеют своих средств радиолокационного ответа. На запрос „свой-чужой“ они не отвечают. Приходится их определять по различным характеристикам, которые мы знаем», — объяснил командир бригады ЗРК.

Для уничтожения беспилотников используются комплексы «Бук М-3» Западного военного округа. От обнаружения цели до пуска проходит меньше минуты.