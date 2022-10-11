Командир бригады из ДНР рассказал, как на Украину поставляют оружие | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 21:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Командир бригады из ДНР рассказал, как на Украину поставляют оружие Командир бригады из ДНР Авидзба: оружие на Украину везут с территории Польши PxHere

Читать 360tv в

Оружие на Украину завозят из Польши на пассажирских поездах. Об этом заявил Герой Донецкой Народной Республики (ДНР) полевой командир Ахра Авидзба (позывной «Абхаз»).

Он отметил, что к поездам цепляют несколько вагонов с вооружением.

Реклама

«Мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют [вагоны с оружием] к гражданскому составу. Едет гражданский состав, и два-три вагона цепляют с оружием», — процитировало слова Авидзба РИА «Новости».

Реклама

Герой ДНР участвует в боевых сражениях в восточной части Украины с 2014 года. Авидзба собрал интернациональный отряд «Пятнашка», командиром которого и является.

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы ликвидировали пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

1 0 0 0 0 0