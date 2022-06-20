Командир батальона ВСУ «Карпатская сечь» погиб на Украине

Командир добровольческого батальона «Карпатская сечь» Олег Куцин погиб в ходе специальной операции РФ на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал Anna News со ссылкой на бывшего депутата Рады Ирину Фарион.

По ее словам, Куцина ликвидировали прямым попаданием снаряда во время одного из совещаний. Лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок уточнил, что Куцин погиб на изюмском направлении. Известно, что погибший участвовал в боевых действиях против мирного населения Донбасса с 2014 года.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили свыше 50 генералов и офицеров украинской армии под Днепропетровском. Пленный боевик нацбатальона «Донбасс»* Юрий Закопец также сообщил о гибели около полусотни высокопоставленных офицеров ВСУ после начала спецоперации.

*Батальон «Донбасс» — запрещенный в России националистический батальон.