Командир «Азова» Прокопенко сдался в плен

В Мариуполе с комбината «Азовсталь» вышел командир нацбатальона «Азов»* Денис Прокопенко. Он сдался в плен, сообщил корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

Ранее Прокопенко опубликовал в соцсетях видео, на котором дал понять, что находящиеся на «Азовстали» боевики готовы сложить оружие. Мариупольский гарнизон, заявил он, «выполняет утвержденное решение высшего военного командования» ради сохранения жизней.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что с заблокированного комбината вышли и сдались уже 1908 украинских националистов.

*Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.