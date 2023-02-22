Спецоперация 22 февраля 2023, 14:32 Командир Авидзба сравнил спецоперацию с признанием независимости Абхазии

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Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба провел параллели и сравнил проведение спецоперации с признанием независимости Абхазии. Об этом он сообщил агентству SM.News.

Авидзба подчеркнул, что помнит то ликование народа, которое было по случаю признания независимости республики.

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«Мы понимаем, что Россия готова, что Россия взяла на себя ответственность. И что Россия все это остановит. Конечно, сейчас мы не сможем выйти на улицы и праздновать. Но освобождать каждый сантиметр земли — для нас праздник», — сказал Авидзба.

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Командир «Пятнашки» также назвал решение России о проведении специальной операции на Украине «правильно мужским».