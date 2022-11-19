Спецоперация 19 ноября 2022, 18:31 Командир артбригады на Лисичанском направлении: все снаряды Украины — это натовские HIMARS Командир артбригады Невод: все снаряды Украины — это натовские HIMARS РИА «Новости»

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Артиллеристы на Лисичанском направлении успешно отражают по три-четыре атаки вооруженных сил Украины в день. Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале.

«Противник отвечает, ведем контрбатарейную борьбу, не даем ему хулиганить много», — рассказал корреспонденту командир артбригады с позывным Невод.

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Он добавил, что все боеприпасы, которые прилетают в их сторону, — это калибр 155 миллиметров натовского образца или реактивные снаряды HIMARS.

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Ранее Министерство обороны России показало видеокадры со сдавшимися в плен солдатами вооруженных сил Украины. Они рассказали, что с ними достойно обращаются и кормят три раза в день — кашей, супом и чаем. В то же время Россия призвала международные организации расследовать военные преступления ВСУ после казни российских военнопленных в Луганской Народной Республике. Обращения отправили в ООН и правозащитные структуры Азии, Африки и Латинской Америки.