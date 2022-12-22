Важное 22 декабря 2022, 15:46 Командир «Ахмата» сообщил о стабилизации всех участков фронта в ЛНР Командир «Ахмата» Алаудинов: все участки фронта в ЛНР стабилизировались РИА «Новости»

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Все участки фронта в Луганской Народной Республике стабилизировались. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

«И наше направление, и все остальные участки фронта [в ЛНР] действительно очень хорошо стабилизировались», — сказал он.

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По его словам, бойцы начали наступать во всех направлениях. Украинская сторона несет большие потери как в живой силе, так и в технике, добавил Алаудинов.

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Он уже говорил о том, что бойцы Вооруженных сил Украины отказываются воевать в районе населенных пунктов Соледар и Артемовск Донецкой Народной Республики. Также командир заявил о наличии видеоматериалов, которые доказывают факты убийства солдат ВСУ за отказ выполнять приказ о ведении боевых действий.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко накануне сообщил, что дислоцирующиеся в Артемовске украинские подразделения готовят укрепрайоны и позиции для проведения атак в городе. Он сослался на разведданные военного ведомства республики.