Спецоперация 01 июня 2023, 11:09 Командир «Ахмата» сообщил о готовящемся наступлении на новом участке в ДНР Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР РИА «Новости»

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Спецназ «Ахмат» начал готовиться к наступлению на новом участке фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил командир отряда Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Приказом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России спецназ „Ахмат“ переведен на новый участок», — написал он.

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По его словам, часть сил и средств остаются на прежнем участке в ЛНР. Алаудинов будет командовать тремя полками.

«Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — добавил командир.

Он подчеркнул, что спецназ «Ахмат» может справиться с любой поставленной задачей. Алаудинов пообещал, что сделает вместе со своими бойцами все для полного освобождения Донецкой Народной Республики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о приказе перебросить чеченские подразделения в ДНР. Полк «Север-Ахмат» и спецназ «Ахмат» отправились на Марьинское направление.