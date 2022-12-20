20 декабря 2022, 14:08
Командир «Ахмата» рассказал об отказе ВСУ идти в атаку
Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил об отказе бойцов ВСУ идти в атаку в ДНР
Украинские военнослужащие массово отказываются идти в атаку в районе населенных пунктов Соледар и Артемовск Донецкой Народной республики. Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил командир специального отряда «Ахмат», помощник главы Чечни Апти Алаудинов.
«Мы заметили ситуацию, что украинские военные массово отказываются от дислокации вблизи передовой и ведения боевых действий», — подчеркнул он.
Реклама
По словам Алаудинова, есть видеоматериалы, доказывающие факты убийства солдат ВСУ за отказ выполнять приказ о ведении боевых действий.
Реклама
«Российские войска движутся хорошо на всей линии соприкосновения», — добавил командир отряда «Ахмат».
Ранее стало известно, что главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный обратился к президенту Залужному с просьбой решить проблему дезертирства в армии путем ужесточения законодательства.
Он отметил, что зафиксированы случаи, когда военнослужащие ВСУ отказывались выполнять приказы, покидали зону боевых действий или место несения службы.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама