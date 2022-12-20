Спецоперация 20 декабря 2022, 14:08 Командир «Ахмата» рассказал об отказе ВСУ идти в атаку Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил об отказе бойцов ВСУ идти в атаку в ДНР РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие массово отказываются идти в атаку в районе населенных пунктов Соледар и Артемовск Донецкой Народной республики. Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил командир специального отряда «Ахмат», помощник главы Чечни Апти Алаудинов.

«Мы заметили ситуацию, что украинские военные массово отказываются от дислокации вблизи передовой и ведения боевых действий», — подчеркнул он.

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По словам Алаудинова, есть видеоматериалы, доказывающие факты убийства солдат ВСУ за отказ выполнять приказ о ведении боевых действий.

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«Российские войска движутся хорошо на всей линии соприкосновения», — добавил командир отряда «Ахмат».

Ранее стало известно, что главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный обратился к президенту Залужному с просьбой решить проблему дезертирства в армии путем ужесточения законодательства.

Он отметил, что зафиксированы случаи, когда военнослужащие ВСУ отказывались выполнять приказы, покидали зону боевых действий или место несения службы.