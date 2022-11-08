Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске | 360°

08 ноября 2022, 14:50
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг информацию о массовой гибели бойцов в Лисичанске
Опубликованная в некоторых украинских СМИ информация о якобы массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске является выдумкой. Об этом в эфире Первого канала заявил командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Все хорошо у нас, вперед идем. Своими интернет-новостями пусть они и дальше тешатся», — сказал он.
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Алаудинов подчеркнул, что подразделение в слаженной работе с бойцами ЧВК «Вагнер» выполняет поставленные задачи на фронте.
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«Совместная работа идет, на пятерку. Так получается, что мы без друг друга бы и не смогли», — добавил он.
Глава подразделения отметил, что присвоение звания заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР ничего для него не изменило в военном плане, поскольку поставленные задачи остались прежними.
«Регалии и статусы вместе со всем остальным остаются параллельно идущим для меня. Готов и дальше выполнять ту работу, которую и делал до сих пор. Получается, новый статус у меня не отнял и не прибавил мне», — заключил Алаудинов.
Украинские военнослужащие ежедневно теряют около 500 человек в боевых действиях, писал RT.
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