Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 14:50 Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг информацию о массовой гибели бойцов в Лисичанске РИА «Новости»

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Опубликованная в некоторых украинских СМИ информация о якобы массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске является выдумкой. Об этом в эфире Первого канала заявил командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Все хорошо у нас, вперед идем. Своими интернет-новостями пусть они и дальше тешатся», — сказал он.

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Алаудинов подчеркнул, что подразделение в слаженной работе с бойцами ЧВК «Вагнер» выполняет поставленные задачи на фронте.

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«Совместная работа идет, на пятерку. Так получается, что мы без друг друга бы и не смогли», — добавил он.

Глава подразделения отметил, что присвоение звания заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР ничего для него не изменило в военном плане, поскольку поставленные задачи остались прежними.

«Регалии и статусы вместе со всем остальным остаются параллельно идущим для меня. Готов и дальше выполнять ту работу, которую и делал до сих пор. Получается, новый статус у меня не отнял и не прибавил мне», — заключил Алаудинов.

Украинские военнослужащие ежедневно теряют около 500 человек в боевых действиях, писал RT.