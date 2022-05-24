Колумбия научит украинских военных разминированию

Колумбийские власти направят специалистов для обучения украинских военных разминированию. Курсы устроят в одной из стран Европы, заявил министр национальной обороны республики Диего Молано.

«Военные инженеры армии Колумбии будут обучать украинских солдат военному разминированию», — написал министр в соцсети.

Он уточнил, что обучением украинских военнослужащих займутся 11 человек. Специалисты отправятся в одну из стран, входящих в блок НАТО. Более конкретную информацию Молано раскрывать не стал.

Ранее президент США Джо Байден наделил Колумбию статусом одного из основных союзников страны вне Североатлантического альянса. Подписанный американским лидером меморандум даст республике определенные преимущества в области оборонной торговли, а также сотрудничества в сфере безопасности.

Колумбия не первая страна, решившая обучать украинских военных. Для бойцов ВСУ уже устраивала обучение Великобритания, а также США и страны Евросоюза. При этом Запад продолжает снабжать Украину техникой, оружием и боеприпасами.